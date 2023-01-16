В Донецкой области под обстрел попала школа
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. В Донецкой области под обстрелы российских оккупантов попала Часовоярская школа №17. Обошлось без пострадавших, сообщил в Telegram глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, передает УНН.
Детали
Сообщается, что оккупанты обстреляли школу сегодня утром. Были повреждены раздевалки, спортзал и окна. Еще два снаряда прилетели по поселку Новому. В результате обстрелов были повреждены 6 домов.
Напомним
Российские оккупанты ночью продолжали обстрел центра и севера Донецкой области.