Донеччина: росіяни вбили ще двох цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Російські окупанти вбили за 16 січня двох мирних жителів Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у вівторок, 17 січня, у Telegram, пише УНН.
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"За 16 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Сєверному. Ще 1 людина в області дістала поранення", - повідомив Кириленко.
Деталі
З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1309 мирного жителя Донеччини, поранили ще 2857.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
На Донеччині під обстріл потрапила школа.