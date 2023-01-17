Донеччина: росіяни вбили ще двох цивільних

Цитата

"За 16 січня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Сєверному. Ще 1 людина в області дістала поранення", - повідомив Кириленко.

Деталі

З 24 лютого, за даними голови ОВА, росіяни вбили 1309 мирного жителя Донеччини, поранили ще 2857.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

На Донеччині під обстріл потрапила школа.