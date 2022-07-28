Донецкая область: россияне убили еще 5 мирных жителей, 8 - ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Российские захватчики за 27 июля в Донецкой области убили пятерых гражданских, ранили еще восьмерых, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"россия убивает гражданских! За 27 июля россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области - 2 в Авдеевке, 1 в Нью-Йорке, 1 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 8 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.
Детали
По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 648 мирных человека, ранены еще 1677.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.
Дополнение
27 июля российские оккупанты обстреляли гостиницу в Бахмуте Донецкой области.