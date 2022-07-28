Донецкая область: россияне убили еще 5 мирных жителей, 8 - ранили

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"россия убивает гражданских! За 27 июля россияне убили 5 мирных жителей Донецкой области - 2 в Авдеевке, 1 в Нью-Йорке, 1 в Бахмуте и 1 в Соледаре. Еще 8 человек получили ранения", - сообщил Кириленко в Telegram.

Детали

По обнародованным им данным, с начала вторжения рф в Украину в результате обстрелов и бомбардировок в Донецкой области погибли 648 мирных человека, ранены еще 1677.

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе, добавил он.

Дополнение

27 июля российские оккупанты обстреляли гостиницу в Бахмуте Донецкой области.