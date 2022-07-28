Донеччина: росіяни вбили ще 5 мирних жителів, 8 - поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Російські загарбники за 27 липня на Донеччині вбили п'ятьох цивільних, поранили ще вісьмох, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
Цитата
"росія вбиває цивільних! За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини - 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.
Деталі
За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 648 мирних людини, поранено ще 1677.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.
Доповнення
27 липня російські окупанти обстріляли готель у Бахмуті Донецької області.