Донеччина: росіяни вбили ще 5 мирних жителів, 8 - поранили

Цитата

"росія вбиває цивільних! За 27 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини - 2 в Авдіївці, 1 у Нью-Йорку, 1 у Бахмуті та 1 у Соледарі. Ще 8 людей отримали поранення", - повідомив Кириленко у Telegram.

Деталі

За оприлюдненими ним даними, від початку вторгнення рф в Україну внаслідок обстрілів та бомбардувань на Донеччині загинули 648 мирних людини, поранено ще 1677.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, додав він.

Доповнення

27 липня російські окупанти обстріляли готель у Бахмуті Донецької області.