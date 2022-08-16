Донецкая область: россияне убили одного мирного жителя, двоих ранили

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"россия убивает гражданских! За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Константиновке. Еще 2 человека получили ранения", - отметил Кириленко.

Глава ОВА также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские захватчики за 14 августа убили в Донецкой области еще 3 гражданских лица, 13 – ранили.