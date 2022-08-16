Донецкая область: россияне убили одного мирного жителя, двоих ранили
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. За 15 августа российские захватчики убили одного мирного жителя Донецкой области, еще два человека получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"россия убивает гражданских! За 15 августа россияне убили 1 мирного жителя Донецкой области — в Константиновке. Еще 2 человека получили ранения", - отметил Кириленко.
Глава ОВА также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские захватчики за 14 августа убили в Донецкой области еще 3 гражданских лица, 13 – ранили.