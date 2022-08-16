Донеччина: росіяни вбили одного мирного жителя, двох поранили
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За 15 серпня російські загарбники вбили одного мирного жителя Донеччини, ще дві людини отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"росія вбиває цивільних! За 15 серпня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — у Костянтинівці. Ще 2 людини отримали поранення", - зазначив Кириленко.
Голова ОВА також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські загарбники за 14 серпня вбили у Донецькій області ще 3 цивільних осіб, 13 - поранили.