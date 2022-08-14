Донетчина: россияне убили 2 мирных, еще 10 получили ранения

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"За предыдущие сутки россияне убили 2 мирных жителя Донбасса — в Красногоровке. Еще 10 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

По словам Кириленко, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Россия может сосредоточиться на атаках Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта.