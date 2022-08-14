Донеччина: росіяни вбили 2 мирних, ще 10 отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про жертви в області. Від рук окупантів загинуло 2 людей, ще 10 отримали поранення. Про це інформує УНН.
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"За попередню добу росіяни вбили 2 мирних жителі Донеччини — у Красногорівці. Ще 10 людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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Росія може зосередитися на атаках Донецької області, щоб відвернути увагу українських військових від Південного фронту.