Донецкая область: россияне продолжают стрелять по гражданским, нанесли авиаудар по Угледару
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Российские оккупанты продолжают стрелять по гражданским в Донецкой области, нанесли авиаудар по Угледару, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, однако россияне продолжили стрелять по гражданским на отдельных участках фронта", - сообщил Кириленко.
Детали
По данным главы ОВА:
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- На Волновахском направлении зафиксирован авиаудар и интенсивные артобстрелы по Угледару. Также на территории громады под огонь попали Павловка и Пречистовка - без жертв.
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- На Донецком направлении ночью были единичные прилеты по старой и центральной частям Авдеевки, а к утру город подвергся массированному артобстрелу по центру. Информация о пострадавших не поступала.
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- На Горловском направлении громко было в окрестностях Торецкой, Светлодарской и Соледарской громад. По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет.
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Дополнение
За 14 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Северном. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации - в Новом.