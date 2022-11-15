Донецкая область: россияне продолжают стрелять по гражданским, нанесли авиаудар по Угледару

Цитата

"Ночь в Донецкой области прошла относительно спокойно, однако россияне продолжили стрелять по гражданским на отдельных участках фронта", - сообщил Кириленко.

Детали

По данным главы ОВА:



На Волновахском направлении зафиксирован авиаудар и интенсивные артобстрелы по Угледару. Также на территории громады под огонь попали Павловка и Пречистовка - без жертв.



На Донецком направлении ночью были единичные прилеты по старой и центральной частям Авдеевки, а к утру город подвергся массированному артобстрелу по центру. Информация о пострадавших не поступала.



На Горловском направлении громко было в окрестностях Торецкой, Светлодарской и Соледарской громад. По предварительной информации, пострадавших среди гражданских нет.



Дополнение

За 14 ноября россияне убили 1 гражданского в Донецкой области - в Северном. Кроме того, правоохранители обнаружили тела 3 убитых россиянами во время оккупации - в Новом.