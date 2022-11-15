Донеччина: росіяни продовжують стріляти по цивільних, завдали авіаудар по Вугледару

Цитата

"Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, однак росіяни продовжили стріляти по цивільних на окремих ділянках фронту", - повідомив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА:



На Волноваському напрямку зафіксовано авіаудар та інтенсивні артобстріли по Вугледару. Також на території громади під вогонь потрапили Павлівка і Пречистівка – без жертв.



На Донецькому напрямку вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу по центру. Інформація про постраждалих не надходила.



На Горлівському напрямку гучно було в околицях Торецької, Світлодарської та Соледарської громад. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.



Доповнення

За 14 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Сєвєрному. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Новому.