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Донеччина: росіяни продовжують стріляти по цивільних, завдали авіаудар по Вугледару

Донеччина: росіяни продовжують стріляти по цивільних, завдали авіаудар по Вугледару

Київ • УНН

 • 342959 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російські окупанти продовжують стріляти по цивільних у Донецькій області, завдали авіаудар по Вугледару, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Ніч на Донеччині минула відносно спокійно, однак росіяни продовжили стріляти по цивільних на окремих ділянках фронту", - повідомив Кириленко.

Деталі

За даними голови ОВА:

  • На Волноваському напрямку зафіксовано авіаудар та інтенсивні артобстріли по Вугледару. Також на території громади під вогонь потрапили Павлівка і Пречистівка – без жертв.
  • На Донецькому напрямку вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, а на ранок місто зазнало масованого артобстрілу по центру. Інформація про постраждалих не надходила.
  • На Горлівському напрямку гучно було в околицях Торецької, Світлодарської та Соледарської громад. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних немає.

Доповнення

За 14 листопада росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Сєвєрному. Окрім того, правоохоронці виявили тіла 3 убитих росіянами під час окупації - у Новому.

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