Донецкая область: оккупанты обстреляли Торецк и Часов Яр, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Российские оккупационные войска сегодня снова обстреляли Торецк и Часов Яр в Донецкой области. Известно о двух пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует УНН.
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«В Часовом Яру два прилета в микрорайон Восточный - ранены 2 человека, повреждены 4 дома», - написал он в Telegram.
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По его информации, в Торецке было прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. К счастью, обошлось без жертв.
Кириленко призвал горожан эвакуироваться: «Часов Яр и Торецк уже неоднократно попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не перестанут бить по этим городам. Не подвергайте себя неоправданному риску».
Дополнение
На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск, чтобы выйти на оперативное пространство, заявил в эфире национального телемарафона представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, добавив, что погодные условия несколько уменьшились. интенсивность наступлений, однако враг все еще не оставляет цели захватить полностью Донецкую и Луганскую области.