Донецкая область: оккупанты обстреляли Торецк и Часов Яр, есть раненые

Цитата

«В Часовом Яру два прилета в микрорайон Восточный - ранены 2 человека, повреждены 4 дома», - написал он в Telegram.

Детали

По его информации, в Торецке было прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения. К счастью, обошлось без жертв.

Кириленко призвал горожан эвакуироваться: «Часов Яр и Торецк уже неоднократно попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не перестанут бить по этим городам. Не подвергайте себя неоправданному риску».

Дополнение

На Бахмутском и Авдеевском направлениях российские оккупанты пытаются прорвать оборону наших войск, чтобы выйти на оперативное пространство, заявил в эфире национального телемарафона представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый, добавив, что погодные условия несколько уменьшились. интенсивность наступлений, однако враг все еще не оставляет цели захватить полностью Донецкую и Луганскую области.