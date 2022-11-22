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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Донеччина: окупанти обстріляли Торецьк та Часів Яр, є поранені

Донеччина: окупанти обстріляли Торецьк та Часів Яр, є поранені

Київ • УНН

 • 330529 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Російські окупаційні війська сьогодні вкотре обстріляли Торецьк та Часів Яр на Донеччині. Відомо про двох постраждалих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує УНН.

Цитата

«У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний - поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки», - написав він в Telegram.

Деталі

За його інформацією, у Торецьку було пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв.

Кириленко закликав містян евакуюватися: «Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цих містах. Не наражайте себе на невиправданий ризик».

Доповнення

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти намагаються прорвати оборону наших військ, щоб вийти на оперативний простір, заявив в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, додавши, що погодні умови трохи зменшили інтенсивність наступів, проте ворог все ще не полишає мети захопити повністю Донеччину та Луганщину. 

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