Донеччина: окупанти обстріляли Торецьк та Часів Яр, є поранені

Цитата

«У Часовому Яру два прильоти у мікрорайон Східний - поранено 2 людини, пошкоджено 4 будинки», - написав він в Telegram.

Деталі

За його інформацією, у Торецьку було пряме влучання у багатоповерхівку, також пошкоджено складські приміщення. На щастя, обійшлося без жертв.

Кириленко закликав містян евакуюватися: «Часів Яр та Торецьк вже неодноразово потрапляли під ворожий вогонь, і можна бути впевненим, що росіяни не припинять бити по цих містах. Не наражайте себе на невиправданий ризик».

Доповнення

На Бахмутському та Авдіївському напрямках російські окупанти намагаються прорвати оборону наших військ, щоб вийти на оперативний простір, заявив в ефірі національного телемарафону речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий, додавши, що погодні умови трохи зменшили інтенсивність наступів, проте ворог все ще не полишає мети захопити повністю Донеччину та Луганщину.