Донбасс и Сумщина стали лидерами по долгам по выплате зарплаты
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Более половины долга по выплате заработной платы образовано в Донецкой, Луганской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистки Украины, передает УНН.
“По состоянию на 1 февраля 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 млрд 535,3 млн грн, из нее 1 млрд 398,2 млн грн приходилось на экономически активные предприятия (на 9,9% больше по сравнению с 1 января 2018 года). При этом более половины долга образовано в Донецкой (32,1%), Луганской (15,8%) и Сумской (7,8%) областях”, - говорится в сообщении.
Как уточнили в Госстатистики, на начало февраля текущего года основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (81,9%), профессиональную, научную и техническую деятельность (6,8%).
Напомним, Кабмин предлагает восстановить госконтроль за соблюдением трудового законодательства в зоне АТО.