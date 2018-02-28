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Донбасс и Сумщина стали лидерами по долгам по выплате зарплаты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Более половины долга по выплате заработной платы образовано в Донецкой, Луганской и Сумской областях. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистки Украины, передает УНН.

“По состоянию на 1 февраля 2018 года общая сумма задолженности по выплате заработной платы составила 2 млрд 535,3 млн грн, из нее 1 млрд 398,2 млн грн приходилось на экономически активные предприятия (на 9,9% больше по сравнению с 1 января 2018 года). При этом более половины долга образовано в Донецкой (32,1%), Луганской (15,8%) и Сумской (7,8%) областях”, - говорится в сообщении.

Как уточнили в Госстатистики, на начало февраля текущего года основная доля суммы задолженности экономически активных предприятий приходилась на промышленность (81,9%), профессиональную, научную и техническую деятельность (6,8%).

Напомним, Кабмин предлагает восстановить госконтроль за соблюдением трудового законодательства в зоне АТО.

Украинские Национальные Новости

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