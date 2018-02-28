Донбас та Сумщина стали лідерами по боргах із виплати зарплати

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Більш ніж половину боргу із виплати заробітної плати утворено в Донецькій, Луганській та Сумській областях. Про це свідчать дані Державної служби статистки України, передає УНН.

“Станом на 1 лютого 2018 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати становила 2 млрд 535,3 млн грн, з неї 1 млрд 398,2 млн грн припадало на економічно активні підприємства (на 9,9% більше порівняно з 1 січня 2018 року). При цьому більше половини боргу утворено в Донецькій (32,1%), Луганській (15,8%) та Сумській(7,8%) областях”, — сказано у повідомленні.

Як уточнили у Держстатистики, на початок лютого поточного року основна частка суми заборгованості економічно активних підприємств припадала на промисловість (81,9%), професійну, наукову та технічну діяльність (6,8%).

Нагадаємо, Кабмін пропонує відновити держконтроль за дотриманням трудового законодавства в зоні АТО.

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