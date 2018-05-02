Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира

“Сейчас мы видим больший прогресс в Северной Корее, чем в течение всего срока президентства Обамы. И это прямое следствие несгибаемого лидерства президента Трампа в мире”, — заявил республиканец Люк Мессер.

Письмо, составленное по его инициативе, подписали всего 18 республиканцев. Трамп будет кандидатом на премию уже в 2019 году, поскольку срок подачи заявок в текущем году завершен.

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Как сообщал УНН, Президент США Дональд Трамп заявил во время брифинга, что он благодарен президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину за его высказывания о том, что Трамп заслужил Нобелевскую премию мира.