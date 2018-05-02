Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Президента США Дональда Трампа номінували на Нобелівську премію миру за зусилля, спрямовані на налагодження відносин з Північною Кореєю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.
“Зараз ми бачимо більший прогрес у Північній Кореї, аніж протягом усього терміну президентства Обами. І це прямий наслідок непохитного лідерства президента Трампа у світі”, — заявив республіканець Люк Мессер.
Лист, складений за його ініціативи, підписали загалом 18 республіканців. Трамп буде кандидатом на премію вже у 2019 році, оскільки термін подачі заявок у поточному році завершений.
Watch the latest video at foxnews.com
Як повідомляв УНН, Президент США Дональд Трамп заявив під час брифінгу, що він вдячний президенту Південної Кореї Мун Чже Іну за його висловлювання про те, що Трамп заслужив Нобелівську премію миру.