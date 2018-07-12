Домагой Вида в эфире российского федерального телеканала извинился за выражение "Слава Украине!"

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 42040 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 103396 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 125312 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 132772 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169520 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153535 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141242 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130468 просмотра

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Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181539 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118335 просмотра

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Домагой Вида в эфире российского федерального телеканала извинился за выражение "Слава Украине!"

Киев  •  УНН

 • 22923 просмотра

КИЕВ. 12 июля. УНН. Защитник сборной Хорватии Домагой Вида извинился за видео, на котором он вместе с другим хорватским футболистом Огнен Вукоевич говорит “Слава Украине!” после победы в четвертьфинале над командой России. Такое заявление Вида сделал в эфире кремлевского федерального телеканала “Россия 24”, информирует УНН.

“Я сделал ошибку. Я хочу еще раз извиниться перед российскими людьми. Простите, это жизнь. Надо учиться на ошибках”, — сказал он после матча с Англией в ответ на просьбу прокомментировать свист с трибун в его адрес.

Другой герой видео, Вукоевич после выхода Хорватии в финал мундиаля сказал, что их с Видой не интересует политика.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил хорватских футболистов Домагоя Виду и Огнена Вукоевича за поддержку Украины. “История отношений украинцев и хорватов уходит корнями в глубину веков. Хорваты как никто другой знают, чего стоит поддержка в дни тяжелого противостояния. Тем ценнее для нас слова поддержки Домагоя и Огнена. Украина, конечно, тоже готова поддержать настоящих друзей. Слава Украине!”, — написал Порошенко.

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