Домагой Віда в ефірі російського федерального телеканалу перепросив через вислів "Слава Україні!"

“Я зробив помилку. Я хочу ще раз вибачитися перед російськими людьми. Вибачте, це життя. Треба вчитися на помилках”, — сказав він після матчу з Англією у відповідь на прохання прокоментувати свист з трибун на його адресу.

Інший герой відео, Вукоєвич після виходу Хорватії в фінал мундіалю сказав, що їх з Відою не цікавить політика.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко подякував хорватським футболістам Домагою Віді та Огнєну Вукоєвичу за підтримку України. “Історія відносин українців та хорватів сягає корінням у глибину віків. Хорвати як ніхто інший знають, чого вартує підтримка в дні тяжкого протистояння. Тим цінніші для нас слова підтримки Домагоя та Огнена. Україна, звичайно, теж готова підтримати справжніх друзів. Слава Україні!”, — написав Порошенко.