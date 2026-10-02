Дом известного украинского боксёра Александра Усика пострадал от российского удара. Об этом сообщила его жена Екатерина в соцсетях, передаёт УНН.

Детали

Точное время, когда дом получил повреждения, пока неизвестно. На фото видна стеклянная дверь, поверхность которой покрыта многочисленными трещинами.

Фотографию Екатерина Усик подписала словом "Home" и добавила разбитое сердечко.

В то же время сообщается, что семья боксёра не пострадала, поскольку в момент повреждения находилась за границей.

Напомним

Украинский боксёр Александр Усик решил кардинально изменить имидж перед 17-й годовщиной свадьбы со своей женой Екатериной.

В то же время СМИ сообщили, что российский диктатор владимир путин дал указание своим военачальникам отказаться от правил ведения войны, что привело к резкому увеличению ударов рф по гражданским объектам.