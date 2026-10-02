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Будинок Олександра Усика постраждав від удару рф: дружина Катерина показала наслідки

Київ • УНН

 • 1234 перегляди

Будинок боксера Олександра Усика зазнав пошкоджень від російського удару. Його родина не постраждала, бо перебувала за кордоном.

Будинок Олександра Усика постраждав від удару рф: дружина Катерина показала наслідки

Будинок відомого українського боксера Олександра Усика постраждав від російського удару. Про це повідомила його дружина Катерина в соцмережах, передає УНН.

Деталі

Точний час, коли будинок зазнав пошкоджень, наразі невідомий. На фото видно скляні двері, поверхня яких вкрита численними тріщинами.

Фотографію Катерина Усик підписала словом "Home" і додала розбите сердечко.

Водночас повідомляється, що родина боксера не постраждала, адже в момент пошкодження була за кордоном.

Нагадаємо

Український боксер Олександр Усик вирішив кардинально змінити імідж перед 17-ю річницею весілля зі своєю дружиною Катериною.

Водночас ЗМІ повідомили, що російський диктатор володимир путін дав вказівку своїм воєначальникам відмовитися від правил ведення війни, що призвело до різкого збільшення ударів рф по цивільних цілях.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніСпорт
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Володимир Путін