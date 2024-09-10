Первая леди Украины Елена Зеленская отметила критическую важность постоянного информирования мирового сообщества о трагических последствиях российской агрессии в Украине, в частности публикации чувствительного контента с погибшими, в частности детьми и семьями. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью для «Мы - Украина», передает УНН.

Зеленская подчеркнула необходимость показывать миру реальные истории жертв войны, в частности трагедию семьи Базилевичей, несмотря на болезненность такого контента для зрителей и самих украинцев.

Саміт перших леді та джентльменів відбудеться 12 вересня. Зеленська озвучила головні теми та назвала учасників

«Я думаю, обязательно надо показывать эти фотографии. И не только гостям, это должно быть показано всем. Еще в первый год войны я несколько раз спорила даже с иностранными журналистами относительно того, нужно ли такой чувствительный контент выкладывать в сеть. И много раз, даже на каких-то в моих интернет-страницах, социальных сетях что-то блокировалось из-за того, что контент слишком чувствительный. И я, честно, могу сказать, что это не просто неправильно, это несправедливо. Если кому-то больно смотреть на наши страдания, ну пусть не смотрит. Но мы должны миру напоминать постоянно, что это происходит. Чтобы никто не привыкал, чтобы никто не уставал от войны в Украине. Невозможно устать, если ты чувствуешь эту боль постоянно. Поэтому, к сожалению, мы будем показывать, демонстрировать раз за разом. Очень хочется, чтобы этот перечень уже закончился», - рассказала супруга президента.

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