Маємо світу нагадувати постійно, щоб не було "втоми від війни": Зеленська про важливість чутливого контенту

Перша леді України Олена Зеленська наголосила на критичній важливості постійного інформування світової спільноти про трагічні наслідки російської агресії в Україні, зокрема публікування чутливого контенту із загиблими, зокрема дітьми та родинами. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю для "Ми - Україна", передає УНН.

Зеленська підкреслила необхідність показувати світу реальні історії жертв війни, зокрема трагедію родини Базилевичів, попри болючість такого контенту для глядачів і самих українців.

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"Я думаю, обов'язково треба показувати ці світлини. І не тільки гостям, це має бути показано всім. Ще в перший рік війни я кілька разів сперечалася навіть з іноземними журналістами щодо того, чи потрібно такий чутливий контент викладати в мережу. І багато разів, навіть на якихось в моїх інтернет-сторінках, соціальних мереж щось блокувалося через те, що контент занадто чутливий. І я, чесно, можу сказати, що це не просто неправильно, це несправедливо. Якщо комусь боляче дивитися на наші страждання, ну нехай не дивиться. Але ми маємо світу нагадувати постійно, що це відбувається. Щоб ніхто не звикав, щоб ніхто не втомлювався від війни в Україні. Неможливо втомитися, якщо ти відчуваєш цей біль постійно. Тому, на жаль, ми будемо показувати, демонструвати раз за разом. Дуже хочеться, щоб цей перелік вже закінчився", - розповіла дружина президента.

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