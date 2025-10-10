$41.400.09
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 33368 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 35064 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 38420 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 61925 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 57933 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27836 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 22999 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48359 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17763 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Доллар дорожает: курс валют на 10 октября

Киев • УНН

 • 1010 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 10 октября на уровне 41,50 гривны, что на 10 копеек больше, чем в четверг. Официальный курс евро составляет 48,20 гривны.

Доллар дорожает: курс валют на 10 октября

По состоянию на пятницу, 10 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,50 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 41,40 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар вырос на 10 копеек - 41,65 гривны. Официальный курс гривны к евро составит 48,20. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 41,5062 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,2053 грн. за 1 евро. А официальный курс злотого составляет: 11,3303 грн. за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,20-41,67 грн, евро по 48,0-48,59 грн, злотый по 11,00-11,75 грн;
    • на межбанке курсы составляют соответственно 41,51-41,54 грн/долл. и 48,17-48,19 грн/евро.

      Напомним

      Биткойн вырос почти на 10%, обновив исторический максимум до более чем 125 тысяч долларов, благодаря рекордным притокам средств в спотовые биткойн-ETF и сезонному октябрьскому оптимизму. Макроэкономическая ситуация в США и ослабление доллара также способствовали росту, делая криптовалюты привлекательными для инвесторов.

      Международные резервы Украины выросли до 46,5 млрд долларов в сентябре - НБУ07.10.25, 18:41 • 2780 просмотров

      Вита Зеленецкая

      ЭкономикаФинансы
      Елена Соседка
      Национальный банк Украины
      Соединённые Штаты