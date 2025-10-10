Доллар дорожает: курс валют на 10 октября
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 10 октября на уровне 41,50 гривны, что на 10 копеек больше, чем в четверг. Официальный курс евро составляет 48,20 гривны.
По состоянию на пятницу, 10 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 41,50 гривны за один доллар. Официальный курс в четверг составлял 41,40 гривны за один доллар. На наличном рынке доллар вырос на 10 копеек - 41,65 гривны. Официальный курс гривны к евро составит 48,20. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 41,5062 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,2053 грн. за 1 евро. А официальный курс злотого составляет: 11,3303 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00
- в банках доллар торгуется по курсу 41,20-41,67 грн, евро по 48,0-48,59 грн, злотый по 11,00-11,75 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,51-41,54 грн/долл. и 48,17-48,19 грн/евро.
Напомним
Биткойн вырос почти на 10%, обновив исторический максимум до более чем 125 тысяч долларов, благодаря рекордным притокам средств в спотовые биткойн-ETF и сезонному октябрьскому оптимизму. Макроэкономическая ситуация в США и ослабление доллара также способствовали росту, делая криптовалюты привлекательными для инвесторов.
