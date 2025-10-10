Долар дорожчає: курс валют на 10 жовтня

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 14543 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 34914 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 29462 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 36232 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 39322 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 63372 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 59199 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27894 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 23026 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 49349 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2.9м/с
94%
745мм
Популярнi новини
У Києві через масовану атаку БпЛА можуть бути перебої зі світлом та водопостачанням - Кличко 9 жовтня, 21:29 • 15117 перегляди
У КМВА прокоментували ситуацію щодо можливих перебоїв зі світлом і водою в столиці9 жовтня, 22:12 • 14768 перегляди
Через атаку рф у Києві горить багатоповерхівка: є постраждалі, людей евакуюють9 жовтня, 23:27 • 30132 перегляди
Атака рф на Київ: восьмеро постраждалих, є перебої зі світлом00:22 • 15125 перегляди
Руйнування та людські жертви: Федоров показав наслідки нічної атаки на ЗапоріжжяPhotoVideo02:12 • 11336 перегляди
Публікації
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 50294 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець9 жовтня, 09:40 • 63377 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 59204 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 49353 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
8 жовтня, 13:46 • 80560 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Дональд Трамп
Александр Стубб
Олена Сосєдка
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Запоріжжя
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Київська область
Реклама
УНН Lite
Салат Цезар: топ неймовірно смачних і оригінальних рецептівPhoto9 жовтня, 12:21 • 50294 перегляди
Netflix робить ігри доступними на телевізорах9 жовтня, 06:39 • 23555 перегляди
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості8 жовтня, 16:22 • 37907 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 54459 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 68099 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Washington Post
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)
E-6 Mercury

Долар дорожчає: курс валют на 10 жовтня

Київ • УНН

 • 1300 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 10 жовтня на рівні 41,50 гривні, що на 10 копійок більше, ніж у четвер. Офіційний курс євро становить 48,20 гривні.

Долар дорожчає: курс валют на 10 жовтня

Станом на п'ятницю, 10 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,50 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 41,40 гривні за один долар. На готівковому ринку долар зріс на 10 копійок - 41,65 гривні. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,20. Про це інформує УНН з посиланням на дані НБУ.      

Деталі

Офіційний курс долара становить: 41,5062 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,2053 грн. за 1 євро. А офіційний курс злотого становить: 11,3303 грн. за 1 злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:00

  • у банках долар торгується за курсом 41,20-41,67 грн, євро за 48,0-48,59 грн, злотий за 11,00-11,75 грн;
    • на міжбанку курси становлять відповідно 41,51-41,54 грн/дол. та 48,17-48,19 грн/євро.

      Нагадаємо

      Біткоїн зріс майже на 10%, оновивши історичний максимум до понад 125 тисяч доларів, завдяки рекордним притокам коштів у спотові біткоїн-ETF та сезонному жовтневому оптимізму. Макроекономічна ситуація в США та ослаблення долара також сприяли зростанню, роблячи криптовалюти привабливими для інвесторів.

      Міжнародні резерви України зросли до 46,5 млрд доларів у вересні - НБУ07.10.25, 18:41 • 2834 перегляди

      Віта Зеленецька

      ЕкономікаФінанси
      Олена Сосєдка
      Національний банк України
      Сполучені Штати Америки