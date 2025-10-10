Долар дорожчає: курс валют на 10 жовтня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 10 жовтня на рівні 41,50 гривні, що на 10 копійок більше, ніж у четвер. Офіційний курс євро становить 48,20 гривні.
Станом на п'ятницю, 10 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,50 гривні за один долар. Офіційний курс у четвер становив 41,40 гривні за один долар. На готівковому ринку долар зріс на 10 копійок - 41,65 гривні. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,20. Про це інформує УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,5062 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,2053 грн. за 1 євро. А офіційний курс злотого становить: 11,3303 грн. за 1 злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:00
- у банках долар торгується за курсом 41,20-41,67 грн, євро за 48,0-48,59 грн, злотий за 11,00-11,75 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,51-41,54 грн/дол. та 48,17-48,19 грн/євро.
Нагадаємо
Біткоїн зріс майже на 10%, оновивши історичний максимум до понад 125 тисяч доларів, завдяки рекордним притокам коштів у спотові біткоїн-ETF та сезонному жовтневому оптимізму. Макроекономічна ситуація в США та ослаблення долара також сприяли зростанню, роблячи криптовалюти привабливими для інвесторів.
