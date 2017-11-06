Долгополов и Стаховский опустились в рейтинге АТР

Лидер украинской сборной Александр Долгополов потерял две ступеньки и занимает 39-ю строчку. У Сергея Стаховского минус 6 позиций - 110-й, а Илья Марченко опустился на 4 ступени - 195-й.

В десятку лучших с прогрессом в 13 строк ворвался американец Джек Сок - 9-й. По 2 места добавили Доминик Тим (4), Григор Димитров (6), Вавринка (7) и Гоффен (8).

Заметим, что наибольший рывок в топ-100 оформил серб Филипп Крайнович +44 (33-й).

Как сообщал УНН, Долгополов решил досрочно завершить сезон.