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Долгополов та Стаховський опустилися в рейтингу АТР

Київ • УНН

 • 7419 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. В оновленому тижневому рейтингу тенісистів-професіоналів (АТР) відбулися зміни серед представників України та топ-10, повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.

Лідер української збірної Олександр Долгополов втратив дві сходинки і займає 39-тий рядок. У Сергія Стаховського мінус 6 позицій – 110-й, а Ілля Марченко опустився на 4 щаблі – 195-й.

У десятку кращих з прогресом в 13 рядків увірвався американець Джек Сок – 9-й. По 2 місця додали Домінік Тім (4), Грігор Дімітров (6), Стен Ваврінка (7) і Давід Гоффен (8).

Зауважимо, що найбільший ривок у топ-100 оформив серб Філіп Крайновіч +44 (33-й).

Як повідомляв УНН, Долгополов вирішив достроково завершити сезон. 

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