Долгополов та Стаховський опустилися в рейтингу АТР

Лідер української збірної Олександр Долгополов втратив дві сходинки і займає 39-тий рядок. У Сергія Стаховського мінус 6 позицій – 110-й, а Ілля Марченко опустився на 4 щаблі – 195-й.

У десятку кращих з прогресом в 13 рядків увірвався американець Джек Сок – 9-й. По 2 місця додали Домінік Тім (4), Грігор Дімітров (6), Стен Ваврінка (7) і Давід Гоффен (8).

Зауважимо, що найбільший ривок у топ-100 оформив серб Філіп Крайновіч +44 (33-й).

Як повідомляв УНН, Долгополов вирішив достроково завершити сезон.