Более трети системообразующих предприятий инфраструктурного строительства РФ, в том числе дорожных подрядчиков, оказались на грани банкротства. Причина — в задержках оплаты по государственным контрактам, которые лишь усугубили уже имеющиеся проблемы с ликвидностью и долговой нагрузкой. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Детали

В обращении к председателю правительства РФ М. Мишустину президент РСПП А. Шохин призвал срочно принять меры для стабилизации ситуации, предупредив о риске быстрой деградации одного из приоритетных секторов российской экономики.

Финансовое состояние инфраструктурных компаний стремительно ухудшается. Совокупные убытки предприятий транспортного строительства за последние годы превысили 3,6 млрд долл. США (280 млрд рос. руб.). Почти 30% компаний находятся в зоне высокой долговой нагрузки и дефицита ликвидности.

Накапливается и задолженность по государственным контрактам: значительная часть крупнейших заказчиков не обеспечила своевременной оплаты уже заключенных соглашений, поэтому подрядчикам приходится покрывать кассовые разрывы банковскими кредитами.

Среди других симптомов – резкий рост дебиторской задолженности. В течение 2026 года она увеличилась на 147,2%: с 2,60 млрд долл. США (202,5 млрд рос. руб.) в январе до 6,42 млрд долл. США (500,7 млрд рос. руб.) в июне - говорится в сообщении.

Компании реагируют на нехватку оборотных средств сокращением расходов и персонала, прежде всего фонда оплаты труда. Дополнительное давление создает дорогой кредит: высокая учетная ставка ЦБ РФ (14,25%) существенно увеличивает стоимость заемного финансирования.

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При таких обстоятельствах часть долгосрочных государственных контрактов становится экономически убыточной, компании выполняют работы по старым сметам, а финансируют их по новым, значительно более дорогим кредитам.

Кризис в инфраструктурном строительстве демонстрирует побочный эффект переориентации российской экономики на военные нужды. Даже формально приоритетные гражданские отрасли сталкиваются с дефицитом средств и задержками платежей, а власти фактически перекладывают бюджетную нагрузку на компании и банковский сектор, - отмечают в разведке.

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