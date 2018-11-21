Dolce & Gabbana обвинили в расизме из-за рекламного ролика в социальных сетях

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105020 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110751 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 147696 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142834 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135653 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127847 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169990 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118060 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141630 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145402 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Dolce & Gabbana обвинили в расизме из-за рекламного ролика в социальных сетях

Dolce & Gabbana обвинили в расизме из-за рекламного ролика в социальных сетях

Киев  •  УНН

 • 14126 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. Dolce & Gabbana запустили в социальных сетях рекламную кампанию #DGLovesChina, посвященную будущему показу бренда в Шанхае. Пользователи соцсетей после этого обрушились на итальянский дом моды с критикой, обвинив бренд в расизме, передает УНН.

В ролике азиатская модель пробует с помощью палочек блюда итальянской кухни.

Пользователям не понравился “стереотипный” образ модели и попытка научить азиатов пользоваться палочками. Также в видео, где модель ест канноли (традиционный сицилийский десерт), голос за кадром спрашивает её: “Он слишком большой для тебя?”. Эта фраза также вызвала негативную реакцию пользователей.

Ролики уже изъяты из аккаунтов бренда в китайской соцсети Weibo, однако возмущенные китайские пользователи продолжают комментировать его в инстаграме.

Ранее модный дом Balmain поддержал борьбу с расизмом на Каннском фестивале. Креативный директор дома Оливье Рустам создал наряд для 16 темнокожих актрис.

Как ранее информировал УНН, американскую телеведущую Мегино Келли, которая брала интервью у Владимира Путина, освободили из NBC News через расистский, по мнению телеканала и общественности, комментарий журналистки в эфире ее передачи.

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