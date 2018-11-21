Dolce & Gabbana обвинили в расизме из-за рекламного ролика в социальных сетях
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Dolce & Gabbana запустили в социальных сетях рекламную кампанию #DGLovesChina, посвященную будущему показу бренда в Шанхае. Пользователи соцсетей после этого обрушились на итальянский дом моды с критикой, обвинив бренд в расизме, передает УНН.
В ролике азиатская модель пробует с помощью палочек блюда итальянской кухни.
Пользователям не понравился “стереотипный” образ модели и попытка научить азиатов пользоваться палочками. Также в видео, где модель ест канноли (традиционный сицилийский десерт), голос за кадром спрашивает её: “Он слишком большой для тебя?”. Эта фраза также вызвала негативную реакцию пользователей.
欢迎开启Dolce & Gabbana "起筷吃饭“第2弹.今天让我们一起品尝西西里传统奶酪卷!觉得自己身在意大利?不,你正在中国! Bravissimo! Welcome to Episode 2 with Dolce & Gabbana’s “Eating with Chopsticks”. Today, we will be eating the traditional Sicilian cannolo, it feels like Italy but you are in China ! GREAT! Bravissimo! #DGLovesChina #DGTheGreatShow
Ролики уже изъяты из аккаунтов бренда в китайской соцсети Weibo, однако возмущенные китайские пользователи продолжают комментировать его в инстаграме.
Ранее модный дом Balmain поддержал борьбу с расизмом на Каннском фестивале. Креативный директор дома Оливье Рустам создал наряд для 16 темнокожих актрис.
Как ранее информировал УНН, американскую телеведущую Мегино Келли, которая брала интервью у Владимира Путина, освободили из NBC News через расистский, по мнению телеканала и общественности, комментарий журналистки в эфире ее передачи.