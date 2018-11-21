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Dolce & Gabbana звинуватили у расизмі через рекламу в соціальних мережах

Dolce & Gabbana звинуватили у расизмі через рекламу в соціальних мережах

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Dolce & Gabbana запустили у соціальних мережах рекламну кампанію #DGLovesChina, яка присвячена майбутньому показу бренду в Шанхаї. Користувачі соцмереж після цього обрушилися на італійський будинок моди із критикою, звинувативши бренд у расизмі, передає УНН.

У ролику азіатська модель куштує за допомогою паличок страви італійської кухні.

Користувачам не сподобався “стереотипний” образ моделі та спроба навчити азіатів користуватися паличками. Також у відео, де модель їсть каннолі (традиційний сицилійський десерт), голос за кадром запитує її: “Він завеликий для тебе?”. Ця фраза також викликала негативну реакцію користувачів.

Ролики вже вилучені з акаунтів бренду в китайській соцмережі Weibo, однак обурені китайські користувачі продовжують коментувати в інстаграме.

Раніше модний будинок Balmain підтримав боротьбу з расизмом на Каннському фестивалі. Креативний директор будинку Олів’є Рустам створив вбрання для 16 темношкірих актрис.

Як раніше інформував УНН, американську телеведучу Мегін Келлі, яка брала інтерв’ю у Володимира Путіна, звільнили із NBC News через расистський, на думку телеканалу та громадськості, коментар журналістки в ефірі її телепередачі.

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