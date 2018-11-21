Dolce & Gabbana звинуватили у расизмі через рекламу в соціальних мережах
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Dolce & Gabbana запустили у соціальних мережах рекламну кампанію #DGLovesChina, яка присвячена майбутньому показу бренду в Шанхаї. Користувачі соцмереж після цього обрушилися на італійський будинок моди із критикою, звинувативши бренд у расизмі, передає УНН.
У ролику азіатська модель куштує за допомогою паличок страви італійської кухні.
Користувачам не сподобався “стереотипний” образ моделі та спроба навчити азіатів користуватися паличками. Також у відео, де модель їсть каннолі (традиційний сицилійський десерт), голос за кадром запитує її: “Він завеликий для тебе?”. Ця фраза також викликала негативну реакцію користувачів.
欢迎开启Dolce & Gabbana “起筷吃饭” 第2弹。 今天让我们一起品尝西西里传统奶酪卷！觉得自己身在意大利？ 不，你正在中国！ Bravissimo! Welcome to Episode 2 with Dolce&Gabbana’s “Eating with Chopsticks”. Today, we will be eating the traditional Sicilian cannolo, it feels like Italy but you are in China! GREAT! Bravissimo! #DGLovesChina #DGTheGreatShow
Ролики вже вилучені з акаунтів бренду в китайській соцмережі Weibo, однак обурені китайські користувачі продовжують коментувати в інстаграме.
Раніше модний будинок Balmain підтримав боротьбу з расизмом на Каннському фестивалі. Креативний директор будинку Олів’є Рустам створив вбрання для 16 темношкірих актрис.
Як раніше інформував УНН, американську телеведучу Мегін Келлі, яка брала інтерв’ю у Володимира Путіна, звільнили із NBC News через расистський, на думку телеканалу та громадськості, коментар журналістки в ефірі її телепередачі.