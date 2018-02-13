Доллар в обменниках подешевел на 2,1%, а евро - почти на 3%
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. По состоянию на 13 февраля доллар в обменниках стоит 27,1 грн/доллар, что на 60 копеек или 2,1% меньше, чем неделю назад. При этом евро стоит 33,4 грн/евро, что на 1 грн или 2,9% меньше, чем неделей ранее, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 27,115 гривен за доллар;
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- 33,407 гривен за евро;
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- 0,476 гривен за рубль;
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- 38,002 гривен за фунт стерлингов.
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При этом, по сравнению с предыдущим днем, доллар подешевел на 16 коп., евро - на 23 коп., а фунт стерлингов - на 29 коп.
Напомним, по состоянию на 6 февраля доллар в обменниках стоил 27,7 грн/доллар, а евро - 34,4 грн/евро.
Ранее экономист Всеволод Степанюк прогнозировал, что гривна укрепится до отметки чуть больше 27 грн за доллар. И при условии, что не будет никаких форс-мажоров, до осени доллар дорожать не будет.