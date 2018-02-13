Долар в обмінниках подешевшав на 2,1%, а євро - майже на 3%

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Станом на 13 лютого долар в обмінниках коштує 27,1 грн/долар, що на 60 копійок або 2,1% менше, ніж тиждень тому. При цьому євро коштує 33,4 грн/євро, що на 1 грн або 2,9% менше, ніж тиждень назад, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.