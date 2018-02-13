Долар в обмінниках подешевшав на 2,1%, а євро - майже на 3%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Станом на 13 лютого долар в обмінниках коштує 27,1 грн/долар, що на 60 копійок або 2,1% менше, ніж тиждень тому. При цьому євро коштує 33,4 грн/євро, що на 1 грн або 2,9% менше, ніж тиждень назад, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 27,115 гривень за долар;
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- 33,407 гривень за євро;
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- 0,476 гривень за російський рубль;
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- 38,002 гривень за фунт стерлінгів.
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При цьому, порівняно із попереднім днем, долар подешевшав на 16 коп., євро – на 23 коп., а фунт стерлінгів – на 29 коп.
Нагадаємо, станом на 6 лютого долар в обмінниках коштував 27,7 грн/долар, а євро - 34,4 грн/євро.
Раніше економіст Всеволод Степанюк прогнозував, що гривня зміцниться до позначки трохи більше 27 грн за долар. І за умови, що не буде ніяких форс-мажорів, то до осені долар дорожчати не буде.