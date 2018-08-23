Доллар в обменниках начал дешеветь, а евро - продолжает дорожать
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. По состоянию на 23 августа доллар в обменниках стоит 27,99 грн/доллар, что на 2 копейки или на 0,1% меньше, чем в понедельник 20 августа. А евро с начала недели подорожал на 47 копеек или на 1,5% до 32,54 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.
Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:
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- 27,992 гривен за доллар;
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- 32,537 гривен за евро;
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- 0,425 гривен за рубль;
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- 36,437 гривен за фунт стерлингов.
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Отметим, по сравнению с предыдущим днем доллар не изменился в цене, евро подорожал на 6 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 5 копеек.
Напомним, в понедельник 20 августа доллар в обменниках стоил 28,01 грн/доллар, а евро — 32,07 грн/евро.
Ранее УНН сообщал, что по данным НБУ гривна начала укрепляться. Это произошло благодаря тому, что предприятия продают валюту в связи с периодом налоговых платежей, а также потому, что бизнес и банки удовлетворили свои потребности в валюте, предложение валюты начало превышать спрос.