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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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Доллар в обменниках начал дешеветь, а евро - продолжает дорожать

Киев • УНН

 • 16224 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. По состоянию на 23 августа доллар в обменниках стоит 27,99 грн/доллар, что на 2 копейки или на 0,1% меньше, чем в понедельник 20 августа. А евро с начала недели подорожал на 47 копеек или на 1,5% до 32,54 грн/евро, передает УНН со ссылкой на данные сайта Курс Денег.

Доллар в обменниках начал дешеветь, а евро - продолжает дорожать

Согласно информации портала, сегодня в обменниках основные курсы валют установлены на таком уровне:

  • 27,992 гривен за доллар;
  • 32,537 гривен за евро;
  • 0,425 гривен за рубль;
  • 36,437 гривен за фунт стерлингов.

Отметим, по сравнению с предыдущим днем ​​доллар не изменился в цене, евро подорожал на 6 копеек, а цена фунта стерлингов выросла на 5 копеек.

Напомним, в понедельник 20 августа доллар в обменниках стоил 28,01 грн/доллар, а евро — 32,07 грн/евро.

Ранее УНН сообщал, что по данным НБУ гривна начала укрепляться. Это произошло благодаря тому, что предприятия продают валюту в связи с периодом налоговых платежей, а также потому, что бизнес и банки удовлетворили свои потребности в валюте, предложение валюты начало превышать спрос.

Украинские Национальные Новости

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