Долар у обмінниках почав дешевшати, а євро - продовжує дорожчати
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Станом на 23 серпня долар в обмінниках коштує 27,99 грн/долар, що на 2 копійки або на 0,1% менше, ніж у понеділок 20 серпня. А євро з початку тижня подорожчав на 47 копійок або на 1,5% до 32,54 грн/євро, передає УНН з посиланням на дані сайту Курс Денег.
Згідно з інформацією порталу, сьогодні в обмінниках основні курси валют встановлені на такому рівні:
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- 27,992 гривень за долар;
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- 32,537 гривень за євро;
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- 0,425 гривень за російський рубль;
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- 36,437 гривень за фунт стерлінгів.
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Зазначимо, порівняно із попереднім днем долар не змінився у ціні, євро подорожчав на 6 копійок, а ціна фунту стерлінгів зросла на 5 копійок.
Нагадаємо, у понеділок 20 серпня долар в обмінниках коштував 28,01 грн/долар, а євро — 32,07 грн/євро.
Раніше УНН повідомляв, що за даними НБУ гривня почала зміцнюватись. Це відбулося завдяки тому, що підприємства продають валюту у зв’язку з періодом податкових платежів, а також тому, що бізнес та банки задовольнили свої потреби у валюті, пропозиція валюти почала перевищувати попит.