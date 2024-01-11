Доходы рф от нефти и газа в прошлом году упали почти на четверть - Bloomberg

Дефицит бюджета россии в прошлом году увеличился больше, чем ожидалось, поскольку доходы от нефти и газа упали почти на четверть, а кремль увеличил расходы на фоне войны в Украине, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Бюджетный дефицит рф, как сообщается, достиг 3,2 трлн рублей (36,1 млрд долл.), или 1,9% ВВП, свидетельствуют данные минфина рф. Это на 300 миллиардов рублей превышает как план бюджета, так и оценку министра финансов россии антона силуанова, сделанную в конце декабря.

Дефицит, как отмечается, увеличился, поскольку расходы превысили прогнозы на 11%. По данным минфина рф, налоги на нефть и газ - ключевой источник финансирования вторжения кремля в Украину - упали на 24% по сравнению с прошлым годом, но по-прежнему составляли почти треть общих доходов российского бюджета в прошлом году.

"Поток нефтедолларов пошел на спад, поскольку цены на российские баррели упали на фоне спада на мировом рынке сырой нефти и усиления западных энергетических санкций. Официальные данные показывают, что резкое сокращение экспорта российского трубопроводного газа и щедрые государственные субсидии, предоставляемые нефтяной промышленности страны, усилили снижение чистых доходов", - пишет издание.

Снижение государственных доходов от нефти и газа, как сообщается, оказывает дополнительное давление на бюджет, тогда как россия планирует увеличить военные расходы почти на 70% в 2024 году, на фоне того, как война рф против Украины приближается к третьему году. Социальные расходы также, как указано, будут выше, на фоне того, как российский диктатор владимир путин готовится баллотироваться на пятый срок на мартовских выборах.

По данным министерства финансов, средняя цена на нефть сорта Urals, основную экспортную нефть россии, в прошлом году упала более чем на 17% до 62,99 доллара за баррель. Это все еще превышает потолок цен в 60 долларов за баррель, установленный странами "Группы семи" и ее союзниками в конце 2022 года в попытке ограничить доходы кремля. Хотя другие страны могут покупать российские баррели по более высокой цене, в случае несоблюдения они не смогут получить доступ к таким западным услугам, как доставка и страхование.

С середины октября Министерство финансов США усилило контроль за соблюдением потолка цен, введя санкции в отношении нескольких танкеров, их владельцев и торговцев сырой нефтью, обвиненных в нарушении потолка цен. Это повысило риски для покупателей российских баррелей, в результате дисконт нефти сорта Urals относительно эталонной нефти марки Brent увеличился. По данным минфина россии, в декабре разрыв достиг почти 14 долларов за баррель.

Хотя нынешние скидки намного меньше ценового разрыва в более чем 30 долларов за баррель, который наблюдался сразу после вторжения в Украину, они значительно превышают исторический средний показатель, составляющий примерно 2-3 доллара за баррель, отмечает издание.

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По данным минфина рф, решение россии прекратить большую часть поставок газа по трубопроводу в Европу привело к снижению доходов бюджета от экспортной пошлины на газ более чем на 65% до 566 миллиардов рублей в прошлом году. Сейчас россия поставляет газ на Запад через Украину и только через одну ветку трубопровода "Турецкий поток" через Черное море.

Годовое падение поступлений от налога на добычу газа достигло 35% в прошлом году, пишет издание.

россия до сих пор не раскрыла данных о поставках трубопроводного газа за 2023 год. По оценкам Международного энергетического агентства, экспорт трубопроводного газа в Европейский Союз сократился на 65% по сравнению с годом ранее и составил всего 20-25 миллиардов кубических метров. Цены на газ в Европе были меньше половины уровня, наблюдавшегося в 2022 году, на фоне снижения потребления и мягких погодных условий, что еще больше сократило доходы от экспорта.

Правительство россии также выплатило нефтяной промышленности 2,9 триллиона рублей субсидий в прошлом году, что еще больше снизило показатель чистой выручки, свидетельствуют данные минфина рф. Для сравнения: расходы бюджета на здравоохранение и образование вместе взятые составляют 3,1 триллиона рублей.

Стремясь увеличить доходы, российское правительство в сентябре вдвое сократило одну из этих субсидий нефтяной промышленности. Этот шаг привел к дефициту топлива по всей россии, что заставило кабинет министров восстановить полные субсидии и даже ввести временный запрет на экспорт топлива, чтобы обуздать внутренние цены, пишет издание.

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