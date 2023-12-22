После санкций США танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию - СМИ

Почти пять миллионов баррелей российской нефти сорта "Сокол" застряли на пути индийских нефтеперерабатывающих заводов после новых санкций США. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, суда простаивают в милях от пункта назначения. Одной из причин могут быть санкции США в отношении танкеров, которые перевозят российскую нефть с нарушением ценового ограничения, установленного странами "Большой семерки" (G7).

Еще в середине октября Казначейство США ввело санкции в отношении первых двух судов, связанных с торговлей российской нефтью. После этого - еще шесть танкеров попали под санкции в следующие два месяца. Сообщается, что 6 из 8 судов, которые попали под санкции, принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО "Совкомфлот".еще в середине октября Казначейство США ввело санкции в отношении первых двух судов, связанных с торговлей российской нефтью. После этого - еще шесть танкеров попали под санкции в следующие два месяца. Сообщается, что 6 из 8 судов, которые попали под санкции, принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО "Совкомфлот".

Издание пишет, что одним из танкеров в списке Казначейства является NS Century, который перевозил нефть "Сокол" в индийский порт Вадинар. Однако судно остановилось к югу от Шри-Ланки и находится там до сих пор.

Дополнение

Журналисты отметили, что остановились не только танкеры, которые направлялись в Вадинар. Еще трое должны были уже прибыть в порт Парадип на восточном побережье Индии. Они также не дошли до пункта назначения.

Отмечается, что "Крымск" с 4 декабря стоит на холостом ходу в более чем 400 километрах от порта, и теперь к нему присоединился "Неллис". Вскоре к ним может присоединиться и третий танкер.

Напомним,

Как ранее писал УНН, Дании будет поручено проверять и потенциально блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды проходящие через ее воды, в соответствии с новыми планами ЕС, на фоне того, как западные государства изо всех сил пытаются обеспечить соблюдение потолка цен, которого кремль научился избегать.

Российские нефтяные танкеры не подпадают под санкции ЕС - дипломаты