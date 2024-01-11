Доходи рф від нафти та газу торік впали майже на чверть - Bloomberg

Дефіцит бюджету росії минулого року збільшився більше, ніж очікувалося, оскільки прибутки від нафти та газу впали майже на чверть, а кремль збільшив витрати на тлі війни в Україні, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Бюджетний дефіцит рф, як повідомляється, сягнув 3,2 трлн рублів (36,1 млрд дол.), або 1,9% ВВП, свідчать дані мінфіну рф. Це на 300 мільярдів рублів перевищує як план бюджету, так і оцінку міністра фінансів росії антона силуанова, зроблену наприкінці грудня.

Дефіцит, як зазначається, збільшився, оскільки витрати перевищили прогнози на 11%. За даними мінфіну рф, податки на нафту і газ - ключове джерело фінансування вторгнення кремля в Україну - впали на 24% порівняно з минулим роком, але, як і раніше, становили майже третину загальних доходів російського бюджету минулого року.

"Потік нафтодоларів пішов на спад, оскільки ціни на російські барелі впали на тлі спаду на світовому ринку сирої нафти та посилення західних енергетичних санкцій. Офіційні дані показують, що різке скорочення експорту російського трубопровідного газу та щедрі державні субсидії, що надаються нафтовій промисловості країни, посилили зниження чистих доходів", - пише видання.

Зниження державних доходів від нафти та газу, як повідомляється, чинить додатковий тиск на бюджет, тоді як росія планує збільшити військові витрати майже на 70% у 2024 році, на тлі того, як війна рф проти України наближається до третього року. Соціальні витрати також, як вказано, будуть вищими, на тлі того, як російський диктатор володимир путін готується балотуватися на п'ятий термін на березневих виборах.

За даними Міністерства фінансів, середня ціна на нафту сорту Urals, основну експортну нафту росії, минулого року впала більш ніж на 17% до 62,99 долара за барель. Це все ще перевищує стелю цін у 60 доларів за барель, встановлену країнами "Групи семи" та її союзниками наприкінці 2022 року у спробі обмежити доходи кремля. Хоча інші країни можуть купувати російські барелі за вищою ціною, у разі недотримання вони не зможуть отримати доступ до таких західних послуг, як доставка та страхування.

З середини жовтня Міністерство фінансів США посилило контроль за дотриманням стелі цін, запровадивши санкції щодо кількох танкерів, їхніх власників та торговців сирою нафтою, звинувачених у порушенні стелі цін. Це підвищило ризики для покупців російських барелів, у результаті дисконт нафти сорту Urals щодо еталонної нафти марки Brent збільшився. За даними мінфіну росії, у грудні розрив досяг майже 14 доларів за барель.

Хоча нинішні знижки набагато менші за ціновий розрив у більш ніж 30 доларів за барель, який спостерігався відразу після вторгнення в Україну, вони значно перевищують історичний середній показник, що становить приблизно 2–3 долари за барель, зазначає видання.

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За даними мінфіну рф, рішення росії припинити більшу частину постачання газу трубопроводом до Європи призвело до зниження доходів бюджету від експортного мита на газ більш ніж на 65% до 566 мільярдів рублів минулого року. Наразі росія постачає газ на Захід через Україну і лише через одну гілку трубопроводу "Турецький потік" через Чорне море.

Річне падіння надходжень від податку на видобуток газу сягнуло 35% минулого року, пише видання.

Росія досі не розкрила даних про поставки трубопровідного газу за 2023 рік. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, експорт трубопровідного газу до Європейського Союзу скоротився на 65% порівняно з роком раніше і становив лише 20-25 мільярдів кубічних метрів. Ціни на газ у Європі були менше половини рівня, що спостерігався у 2022 році, на тлі зниження споживання та м'якших погодних умов, що ще більше скоротило доходи від експорту.

Уряд росії також виплатив нафтовій промисловості 2,9 трильйона рублів субсидій минулого року, що ще більше знизило показник чистої виручки, свідчать дані мінфіну рф. Для порівняння: витрати бюджету на охорону здоров'я та освіту разом узяті становлять 3,1 трильйона рублів.

Прагнучи збільшити доходи, російський уряд у вересні вдвічі скоротив одну із цих субсидій нафтової промисловості. Цей крок призвів до дефіциту палива по всій росії, що змусило кабінет міністрів відновити повні субсидії і навіть запровадити тимчасову заборону на експорт палива, щоб приборкати внутрішні ціни, пише видання.

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