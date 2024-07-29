Доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие 2024 года перевыполнены на 18,8%. В целом - 913,4 млрд грн. Об этом заявила председатель Счетной палаты Ольга Пищанская, передает УНН.

Детали

Пищанская пояснила, что сейчас Счетная палата готовит выводы о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете на 2024 год в I полугодии. А впрочем, уже известны некоторые цифры.

- доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие 2024 года перевыполнены на 18,8%. Всего - 913,4 млрд грн;

- расходы общего фонда госбюджета в первом полугодии 2024 года осуществлены на 11% меньше плана - 1 трлн 544,6 млрд грн - рассказывает председатель Счетной палаты.



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Из этих расходов самыми большими были:

Министерству обороны - 669,8 млрд грн;

Министерству соцполитики - 221,4 млрд грн;

Министерству внутренних дел - 180,2 млрд грн и др.



Что касается государственного долга, то в январе - июне он увеличился на 13% - до 5,9 трлн гривен.

Что касается государственного долга, то в январе - июне он увеличился на 13% - до 5,9 трлн гривен. Расходы на его погашение и обслуживание составили 392 млрд грн, или 22 % всех расходов общего фонда (это с учетом действующей до августа отсрочки выплат по еврооблигациям) - рассказала председатель Счетной палаты.

По ее словам, выводы о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете на 2024 год в I полугодии Счетная палата примет в конце августа. Сейчас есть только основные цифры.

Напомним

Кабинет министров утвердил законопроект об увеличении расходов Государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн, преимущественно на оборону, а также изменения по повышению налогов, от чего ожидается 140 млрд грн.