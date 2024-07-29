Доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие 2024 года составили 913,4 млрд грн, что на 18,8% больше плана. Расходы общего фонда составили 1,54 трлн грн, что на 11% меньше запланированного.
Доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие 2024 года перевыполнены на 18,8%. В целом - 913,4 млрд грн. Об этом заявила председатель Счетной палаты Ольга Пищанская, передает УНН.
Детали
Пищанская пояснила, что сейчас Счетная палата готовит выводы о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете на 2024 год в I полугодии. А впрочем, уже известны некоторые цифры.
- доходы общего фонда госбюджета за первое полугодие 2024 года перевыполнены на 18,8%. Всего - 913,4 млрд грн;
- расходы общего фонда госбюджета в первом полугодии 2024 года осуществлены на 11% меньше плана - 1 трлн 544,6 млрд грн
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Из этих расходов самыми большими были:
Что касается государственного долга, то в январе - июне он увеличился на 13% - до 5,9 трлн гривен.
Что касается государственного долга, то в январе - июне он увеличился на 13% - до 5,9 трлн гривен. Расходы на его погашение и обслуживание составили 392 млрд грн, или 22 % всех расходов общего фонда (это с учетом действующей до августа отсрочки выплат по еврооблигациям)
По ее словам, выводы о результатах анализа выполнения закона о Государственном бюджете на 2024 год в I полугодии Счетная палата примет в конце августа. Сейчас есть только основные цифры.
Напомним
Кабинет министров утвердил законопроект об увеличении расходов Государственного бюджета на 2024 год на 500 млрд грн, преимущественно на оборону, а также изменения по повышению налогов, от чего ожидается 140 млрд грн.