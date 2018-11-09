Договорные матчи в украинском футболе практически сошли на нет - Баранка

По его словам, в этом сезоне “договорняков” уменьшилось сразу на 70-80%.

“Но мы все еще завели несколько дел по Первой лиге”, — сказал он, добавив, что этому способствовала спецоперация полиции.

Также в этом сезоне заработали новые правила, которые запрещают делать ставки во время матча, отметил Баранка.

“Собственно, это запрет скаутам, то есть людям, которые передают информацию букмекерам, работать на матчах низших лиг. Все просто. Если нечестные дельцы не имеют возможности ставить в лайве, они не смогут организовать матч с фиксированным результатом.

Есть человек, который сидит на стадионе с ноутбуком или телефоном и передает данные о матче букмекерским конторам. У него специальная программа или он надиктовывает вслух о событиях, которые происходят. Описывает, что происходит на поле. Потому, если вам нужно сделать ставку на матч, надо понимать что происходит на поле. Букмекеры принимают эту информацию и решают, давать ли матч у себя в линии. И вот наиболее невероятная вещь — эти скауты своей работой дают возможность ставить даже миллион евро на матчи второго дивизиона, то есть Первой лиги, чемпионата Украины U-19”, — рассказал глава комитета ФФУ по этике и честной игры.

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Чтобы искоренить явление договорных матчей по футболу, нужно легализовать букмекеров, считает Баранка.

“В Украине очень странная ситуация, и нет соответствующего закона. Его наличие стало бы одним из первых шагов для решения проблемы матчей с фиксированным результатом. Тогда можно было бы официально работать со всеми букмекерами — вместе против этого. Букмекеры — большие жертвы договорняков”, — сказал он.

22 мая Нацполиция рассказала о масштабной спецоперации по делу о футбольной коррупции.

В частности, министр МВД Арсен Аваков заявил, что в течение года правоохранители документировали причастных к организации “заказных” матчей. По его словам, в коррупционной футбольной схеме действует 5 преступных групп и фигурируют около 35 отечественных футбольных клубов.

“В состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры, коммерческие структуры и граждане Украины”, — заявил тогда Аваков.

Впоследствии полиция обнародовала список из 35 футбольных клубов, матчи при участии которых продавались.

Заметим, что расследование договорных матчей в Украине стало возможным благодаря так называемому “закону Павелко”. Он был принят в конце 2015 года (“О предотвращении влияния на результаты официальных спортивных соревнований коррупционных правонарушений”). Документ впервые предоставил возможность правоохранительным органам преследовать организаторов и участников матчей с фиксированным результатом.