Договірні матчі в українському футболі практично зійшли нанівець - Баранка

ukru
Ексклюзив
12:16 • 31847 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

11:58 • 77695 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:26 • 83590 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
11:21 • 75263 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
11:09 • 99799 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
11:02 • 108344 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
09:46 • 69105 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 81077 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 146976 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 224758 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
4 м/с
59 %
752 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 145292 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

24 березня, 05:12 • 139389 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

24 березня, 05:40 • 116847 перегляди
1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

1280 окупантів, танки, гелікоптери, засоби ППО: що втратила армія росії за добу на фронті

24 березня, 05:57 • 103926 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

10:32 • 95391 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

11:58 • 77695 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

11:02 • 108344 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 146976 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 495431 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 575471 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 41357 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 49525 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 187630 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 183099 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 182368 перегляди
Актуальне
Договірні матчі в українському футболі практично зійшли нанівець - Баранка

Договірні матчі в українському футболі практично зійшли нанівець - Баранка

Київ • УНН

 • 7588 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Кількість матчів з фіксованим результатом зменшується. Про це в інтерв'ю Football Hub заявив глава комітету ФФУ з етики та чесної гри Франческо Баранка, передає УНН.

За його словами, у цьому сезоні “договорняків” поменшало одразу на 70-80%.

“Але ми все ще завели кілька справ по Першій лізі”, — сказав він, додавши, що цьому сприяла спецоперація поліції.

Також цього сезону запрацювали нові правила, які забороняють робити ставки під час матчу, зазначив Баранка.

“Власне, це є заборона скаутам, тобто людям, які передають інформацію букмекерам, працювати на матчах нижчих ліг. Все просто. Якщо нечесні ділки не мають можливості ставити в лайві, вони не зможуть організувати матч із фіксованим результатом.

Є людина, яка сидить на стадіоні з ноутбуком чи телефоном і передає дані про матч букмекерським конторам. Він має спеціальну програму, або надиктовує вголос про події, які відбуваються. Описує, що відбувається на полі. Бо, якщо вам потрібно зробити ставку на матч, треба розуміти що відбувається на полі. Букмекери приймають цю інформацію і вирішують, чи давати матч у себе в лінії. І от найбільш неймовірна річ — ці скаути своєю роботою дають можливість ставити навіть мільйон євро на матчі другого дивізіону, тобто Першої ліги, чемпіонату України U-19”, — розповів глава комітету ФФУ з етики та чесної гри.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФК “Нива” займався організацією договірних матчів

Аби викорінити явище договірних матчів з футболу, потрібно легалізувати букмекерів, вважає Баранка.

“В Україні дуже дивна ситуація, і немає відповідного закону. Його наявність стала би одним із перших кроків для подолання проблеми матчів із фіксованим результатом. Тоді можна було би офіційно працювати із усіма букмекерами — разом проти цього. Букмекери — великі жертви договірняків”, — сказав він.

22 травня Нацполіція розповіла про масштабну спецоперацію по справі про футбольну корупцію.

Зокрема, міністр МВС Арсен Аваков заявив, що протягом року правоохоронці документували причетних до організації “замовних” матчів. За його словами, у корупційній футбольній схемі діє 5 злочинних груп і фігурують близько 35 вітчизняних футбольних клубів.

“До складу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, колишні та діючі гравці, арбітри, тренери, комерційні структури та громадяни України”, — заявив тоді Аваков.

Згодом поліція оприлюднила список із 35 футбольних клубів, матчі за участю яких продавалися.

Зауважимо, що розслідування договірних матчів в Україні стало можливим завдяки так званому “закону Павелка”. Його було ухвалено наприкінці 2015 року (“Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень”). Документ вперше надав можливість правоохоронцям переслідувати організаторів та учасників матчів з фіксованим результатом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СпортКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.72
Bitcoin
$87,330.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,056.85
Ethereum
$2,084.17