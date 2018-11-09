Договірні матчі в українському футболі практично зійшли нанівець - Баранка

За його словами, у цьому сезоні “договорняків” поменшало одразу на 70-80%.

“Але ми все ще завели кілька справ по Першій лізі”, — сказав він, додавши, що цьому сприяла спецоперація поліції.

Також цього сезону запрацювали нові правила, які забороняють робити ставки під час матчу, зазначив Баранка.

“Власне, це є заборона скаутам, тобто людям, які передають інформацію букмекерам, працювати на матчах нижчих ліг. Все просто. Якщо нечесні ділки не мають можливості ставити в лайві, вони не зможуть організувати матч із фіксованим результатом.

Є людина, яка сидить на стадіоні з ноутбуком чи телефоном і передає дані про матч букмекерським конторам. Він має спеціальну програму, або надиктовує вголос про події, які відбуваються. Описує, що відбувається на полі. Бо, якщо вам потрібно зробити ставку на матч, треба розуміти що відбувається на полі. Букмекери приймають цю інформацію і вирішують, чи давати матч у себе в лінії. І от найбільш неймовірна річ — ці скаути своєю роботою дають можливість ставити навіть мільйон євро на матчі другого дивізіону, тобто Першої ліги, чемпіонату України U-19”, — розповів глава комітету ФФУ з етики та чесної гри.

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Аби викорінити явище договірних матчів з футболу, потрібно легалізувати букмекерів, вважає Баранка.

“В Україні дуже дивна ситуація, і немає відповідного закону. Його наявність стала би одним із перших кроків для подолання проблеми матчів із фіксованим результатом. Тоді можна було би офіційно працювати із усіма букмекерами — разом проти цього. Букмекери — великі жертви договірняків”, — сказав він.

22 травня Нацполіція розповіла про масштабну спецоперацію по справі про футбольну корупцію.

Зокрема, міністр МВС Арсен Аваков заявив, що протягом року правоохоронці документували причетних до організації “замовних” матчів. За його словами, у корупційній футбольній схемі діє 5 злочинних груп і фігурують близько 35 вітчизняних футбольних клубів.

“До складу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, колишні та діючі гравці, арбітри, тренери, комерційні структури та громадяни України”, — заявив тоді Аваков.

Згодом поліція оприлюднила список із 35 футбольних клубів, матчі за участю яких продавалися.

Зауважимо, що розслідування договірних матчів в Україні стало можливим завдяки так званому “закону Павелка”. Його було ухвалено наприкінці 2015 року (“Про запобігання впливу на результати офіційних спортивних змагань корупційних правопорушень”). Документ вперше надав можливість правоохоронцям переслідувати організаторів та учасників матчів з фіксованим результатом.