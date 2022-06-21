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Додона оставили под домашним арестом на 30 суток

Додона оставили под домашним арестом на 30 суток

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Бывший президент Молдовы Игорь Додон, обвиняемый на родине в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией, останется под домашним арестом еще на 30 суток. Решение принял 21 июня столичный суд Чекан по запросу прокурора, пишет УНН со ссылкой на Newsmaker.

Цитата

“Этого и стоило ожидать в условиях реформированной юстиции”, — заявил Додон журналистам, добавив, что опротестует решение суда в Апелляционной палате Кишинева.

Детали

Также, как сообщается, под арестом еще на 20 суток останется родственник Додона Петру Мериняну, который тоже проходит подозреваемым по делу против бывшего президента.

Напомним

24 мая в Молдове был задержан бывший президент страны Игорь Додон.

Его поместили под домашний арест 26 мая на 30 суток. Додону вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом о “кульке”.

Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы. На видео возглавлявший партию олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону пакет (кулек), в котором предположительно были деньги. Из беседы Плахотнюка с Додоном становится ясно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования Партии социалистов Молдовы. Додон возглавлял Партию социалистов.

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