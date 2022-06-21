Додона оставили под домашним арестом на 30 суток
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Бывший президент Молдовы Игорь Додон, обвиняемый на родине в пассивной коррупции, незаконном обогащении, госизмене и финансировании политической партии преступной организацией, останется под домашним арестом еще на 30 суток. Решение принял 21 июня столичный суд Чекан по запросу прокурора, пишет УНН со ссылкой на Newsmaker.
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“Этого и стоило ожидать в условиях реформированной юстиции”, — заявил Додон журналистам, добавив, что опротестует решение суда в Апелляционной палате Кишинева.
Детали
Также, как сообщается, под арестом еще на 20 суток останется родственник Додона Петру Мериняну, который тоже проходит подозреваемым по делу против бывшего президента.
Напомним
24 мая в Молдове был задержан бывший президент страны Игорь Додон.
Его поместили под домашний арест 26 мая на 30 суток. Додону вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом о “кульке”.
Речь идет о видеокадрах 2019 года из офиса Демократической партии Молдовы. На видео возглавлявший партию олигарх Владимир Плахотнюк передает Додону пакет (кулек), в котором предположительно были деньги. Из беседы Плахотнюка с Додоном становится ясно, что деньги, которые Додон берет у Плахотнюка, предназначены для финансирования Партии социалистов Молдовы. Додон возглавлял Партию социалистов.