Додона залишили під домашнім арештом на 30 діб

Цитата

“Цього і варто було очікувати в умовах реформованої юстиції”, — заявив Додон журналістам, додавши, що опротестує рішення суду в Апеляційній палаті Кишинева.

Деталі

Також, як повідомляється, під арештом ще на 20 діб залишиться родич Додона Петру Мериняну, який теж проходить підозрюваним у справі проти колишнього президента.

Нагадаємо

24 травня в Молдові був затриманий колишній президент країни Ігор Додон.

Його помістили під домашній арешт 26 травня на 30 діб. Додона звинувачують у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді і фінансуванні політичної партії злочинним угрупованням. Всі ці звинувачення пов'язані з так званою справою про “пакет.

Йдеться про відеокадри 2019 року з офісу Демократичної партії Молдови. На відео олігарх Володимир Плахотнюк, який очолював партію, передає Додону пакет (кульок), в якому імовірно були гроші. З бесіди Плахотнюка з Додоном стає ясно, що гроші, які Додон бере у Плахотнюка, призначені для фінансування Партії соціалістів Молдови. Додон очолював Партію соціалістів.