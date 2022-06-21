Додона залишили під домашнім арештом на 30 діб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Колишній президент Молдови Ігор Додон, звинувачений на батьківщині у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді та фінансуванні політичної партії злочинною організацією, залишиться під домашнім арештом ще на 30 діб. Рішення ухвалив 21 червня столичний суд Чекан на запит прокурора, пише УНН з посиланням на Newsmaker.
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“Цього і варто було очікувати в умовах реформованої юстиції”, — заявив Додон журналістам, додавши, що опротестує рішення суду в Апеляційній палаті Кишинева.
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Також, як повідомляється, під арештом ще на 20 діб залишиться родич Додона Петру Мериняну, який теж проходить підозрюваним у справі проти колишнього президента.
Нагадаємо
24 травня в Молдові був затриманий колишній президент країни Ігор Додон.
Його помістили під домашній арешт 26 травня на 30 діб. Додона звинувачують у пасивній корупції, незаконному збагаченні, держзраді і фінансуванні політичної партії злочинним угрупованням. Всі ці звинувачення пов'язані з так званою справою про “пакет.
Йдеться про відеокадри 2019 року з офісу Демократичної партії Молдови. На відео олігарх Володимир Плахотнюк, який очолював партію, передає Додону пакет (кульок), в якому імовірно були гроші. З бесіди Плахотнюка з Додоном стає ясно, що гроші, які Додон бере у Плахотнюка, призначені для фінансування Партії соціалістів Молдови. Додон очолював Партію соціалістів.