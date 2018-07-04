Додон обвинил Запад в "мягкой реакции" на отмену результатов выборов мэра Кишинева
Киев • УНН
КИШИНЕВ-КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон обвинил Запад в "мягкой реакции" на отмену результатов выборов мэра Кишинева, из-за чего в Молдове проходят митинги, передает корреспондент УНН.
"Показали пальцем "ай-яй-яй, нельзя", а этим ведь можно показывать пальцем сколько угодно — откусят", - заявил Додон.
"Запад не хочет и не будет наказывать власти Кишинева. А с кем тогда Майя Санду и Андрей Нэстасе создадут коалицию? Они оставляют открытой калитку для Демпартии с Плахотнюком, чтобы после выборов создать коалицию против социалистов и Додона. И либо Санду и Нэстасе этого не понимают, либо понимают и просто устраивают шоу", - резюмировал он.
По мнению Додона, нынешние протесты могут подогревать настроение перед парламентскими выборами, которые пройдут в Молдове этой осенью.
В тоже время из-за скандала вокруг выборов мэра Кишинева, Еврокомиссия приостановила выделение Молдове первого транша макрофинансовой помощи в сумме 100 млн евро.
Протесты в Молдове начались из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева 19 июня судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции также поддержал решение суда.
Как сообщал УНН, первый тур выборов мэра столицы Молдовы прошел 3 июня, во втором туре победил Андрей Нэстасе, лидер Партии "Платформа ДА", его соперником был представитель президентской Партии социалистов Ион Чебан.