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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 72078 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 130749 просмотра

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8 марта, 10:25 • 137809 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 154663 просмотра

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Додон обвинил Запад в "мягкой реакции" на отмену результатов выборов мэра Кишинева

Додон обвинил Запад в "мягкой реакции" на отмену результатов выборов мэра Кишинева

Киев  •  УНН

 • 7697 просмотра

КИШИНЕВ-КИЕВ. 4 июля. УНН. Президент Молдовы Игорь Додон обвинил Запад в "мягкой реакции" на отмену результатов выборов мэра Кишинева, из-за чего в Молдове проходят митинги, передает корреспондент УНН.

"Показали пальцем "ай-яй-яй, нельзя", а этим ведь можно показывать пальцем сколько угодно — откусят", - заявил Додон.

"Запад не хочет и не будет наказывать власти Кишинева. А с кем тогда Майя Санду и Андрей Нэстасе создадут коалицию? Они оставляют открытой калитку для Демпартии с Плахотнюком, чтобы после выборов создать коалицию против социалистов и Додона. И либо Санду и Нэстасе этого не понимают, либо понимают и просто устраивают шоу", - резюмировал он.

По мнению Додона, нынешние протесты могут подогревать настроение перед парламентскими выборами, которые пройдут в Молдове этой осенью.

В тоже время из-за скандала вокруг выборов мэра Кишинева, Еврокомиссия приостановила выделение Молдове первого транша макрофинансовой помощи в сумме 100 млн евро.

Протесты в Молдове начались из-за отмены результатов выборов мэра Кишинева 19 июня судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции также поддержал решение суда.

Как сообщал УНН, первый тур выборов мэра столицы Молдовы прошел 3 июня, во втором туре победил Андрей Нэстасе, лидер Партии "Платформа ДА", его соперником был представитель президентской Партии социалистов Ион Чебан.

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