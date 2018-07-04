Додон звинуватив Захід у "м'якій реакції" на скасування результатів виборів мера Кишинева
Київ • УНН
КИШИНІВ-КИЇВ. 4 липня. УНН. Президент Молдови Ігор Додон звинуватив Захід у "м'якій реакції" на скасування результатів виборів мера Кишинева, через що у Молдові проходять мітинги, передає кореспондент УНН.
"Показали пальцем "ай-яй-яй, не можна", а цим же можна показувати пальцем скільки завгодно - відкусять", - заявив Додон.
"Захід не хоче і не буде карати владу Кишинева. А з ким тоді Майя Санду і Андрій Нестасе створять коаліцію? Вони залишають відкритою хвіртку для Демпартії з Плахотнюком, щоб після виборів створити коаліцію проти соціалістів і Додона. І або Санду і Нестасе цього не розуміють, або розуміють і просто влаштовують шоу", - резюмував він.
На думку Додона, нинішні протести можуть підігрівати настрій перед парламентськими виборами, які пройдуть в Молдові цієї осені.
У той же час через скандал навколо виборів мера Кишинева, Єврокомісія призупинила виділення Молдові першого траншу макрофінансової допомоги в сумі 100 млн євро.
Протести в Молдові почалися через скасування результатів виборів мера Кишинева 19 червня судом першої інстанції. Суд апеляційної інстанції також підтримав рішення суду.
Як повідомляв УНН, перший тур виборів мера столиці Молдови відбувся 3 червня, у другому турі переміг Андрій Нестасе, лідер Партії "Платформа ДА", його суперником був представник президентської Партії соціалістів Іон Чебан.