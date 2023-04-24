Додик назвал Республику Сербскую и Сербию единым государством

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«Мы здесь из РС и Сербии, потому что мы принадлежим к одному народу. Однажды мы станем одним государством. Никто не помешает нам это сделать, потому что это наше право и наша история. Прошлый век был веком сербов, и этот век объединения сербов", - сказал Милорад Додик.

Его комментарии прозвучали на мероприятии поминовения 700 000 жертв режима хорватской фашистской организации Усташей в селе Донья Градина на границе с Хорватией во время Второй мировой войны.

«Сербы не могут жить без свободы и государства. Государство является ключевым словом нашей свободы. Мы хотим дать понять, что это не иллюзия или угроза, когда РС выражает свою волю, волю народа для формирования своего собственного государства, потому что мы не можем жить в Боснии и Герцеговине, которая угнетает нас и угрожает нашим свободам», - сказал Додик.

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Высшее руководство Боснии и Герцеговины резко отреагировало на высказывания Додика.

Денис Бечирович, боснийский член президентского совета, заявил, что скандальное заявление Додика является доказательством существования проекта «Великая Сербия».

«Он объявил о существовании плана, направленного на то, чтобы представить РС как государство и объединить ее с Сербией», - сказал Бечирович.

Член Президиума Боснии и Герцеговины от хорватской общины Желько Комшич сказал, что Додик вел себя как обычно.

«Сегодня он просто четко заявил о своей цели. То есть отдать часть Боснии и Герцеговины Сербии. Мы видим, что они не отказались от этого», - сказал Комшич.

Тем временем министр иностранных дел Боснии Элмедин Конакович пригласил Додика на пейнтбольный матч.

«Давайте устроим 15-дневный пейнтбольный матч с теми, кто говорит о конфликтах. Давайте посмотрим, как проходят ночи в лесах, куда другие хотят отправить своих детей», - сказал Конакович.

Отметим, что Додик часто делает заявления о серьезном намерении сербского образования обрести независимость.

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