Додік назвав Республіку Сербську та Сербію єдиною державою

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«Ми тут із РС та Сербії, тому що ми належимо до одного народу. Якось ми станемо однією державою. Ніхто не завадить нам це зробити, бо це наше право і наша історія. Минулий вік був віком сербів, і цей вік об'єднання сербів", - сказав Мілорад Додік.

Його коментарі прозвучали на заході поминання 700 000 жертв режиму хорватської фашистської організації Усташів у селі Донья Градіна на кордоні з Хорватією під час Другої світової війни.

«Серби не можуть жити без волі та держави. Держава є ключовим словом нашої свободи. Ми хочемо дати зрозуміти, що це не ілюзія чи загроза, коли РС висловлює свою волю, волю народу для формування своєї власної держави, тому що ми не можемо жити в Боснії та Герцеговині, яка гнітить нас і загрожує нашим свободам», - сказав Додік.

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Найвище керівництво Боснії та Герцеговини різко відреагувало на висловлювання Додіка.

Денис Бечірович, боснійський член президентської ради, заявив, що скандальна заява Додіка є доказом існування проекту «Велика Сербія».

«Він оголосив про існування плану, спрямованого на те, щоб представити РС як державу і об'єднати її з Сербією», - сказав Бечирович.

Член Президії Боснії і Герцеговини від хорватської громади Желько Комшич сказав, що Додік поводився як завжди.

«Сьогодні він просто чітко заявив про свою мету. Тобто віддати частину Боснії та Герцеговини Сербії. Ми бачимо, що вони не відмовилися від цього», - сказав Комшич.

Тим часом міністр закордонних справ Боснії Елмедін Конакович запросив Додіка на пейнтбольний матч.

«Давайте влаштуємо 15-денний пейнтбольний матч із тими, хто говорить про конфлікти. Давайте подивимося, як минають ночі у лісах, куди інші хочуть відправити своїх дітей», - сказав Конакович.

Зазначимо, що Додік часто робить заяви про серйозний намір сербського утворення здобути незалежність.

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