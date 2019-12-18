Дочь пожизненно осужденного в КНР уйгурского активиста получит премию Сахарова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Дочь защитника уйгурского меньшинства Китая Ильхама Тохты, отбывающий пожизненное наказание в КНР по обвинению в сепаратизме, получит в среду, 18 декабря, от его имени премию Сахарова "за свободу мысли". Об этом сообщает "Радио свобода", информирует УНН.
"Джевхе Тохты получит приз от президента Европарламента Давида Сассоли, который объявил о присуждении премии Ильхаму Тохты, призвав китайские власти освободить узника. Китай испытывает все больше международного осуждения за свои действия в Синьцзяне, где, по сообщениям правозащитников, около 1 миллиона этнических уйгуров и других мусульман содержатся в учреждениях, Пекин считает их центрами образования и обучения, а активисты называют массовыми лагерями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вручение премии для дочери Ильхама Тохты состоится на торжественной церемонии в Европейском парламенте в Страсбурге в среду, 18 декабря.
Премия Сахарова, что составляет 50 тысяч евро, названная в честь советского физика и диссидента Андрея Сахарова. Премия была учреждена в 1988 году для чествования людей и организаций, которые защищают права человека и основные свободы.
Лауреат премии Сахарова 2018 года, украинский режиссер Олег Сенцов, забрал свою награду на церемонии в Страсбурге в ноябре этого года. Сенцов был освобожден с российской заключения 7 сентября в ходе обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.
Отметим, ранее похожую процеду проходил и украинец. От его имени премию получила его сестра Наталья Каплан.
Напомним, уйгурский активист Ильхам Тохты стал лауреатом премии Сахарова в 2019 году.