Дочка довічно засудженого в КНР уйгурського активіста отримає премію Сахарова

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Дочка захисника уйгурської меншини Китаю Ільхама Тохті, який відбуває довічне покарання в КНР за звинуваченням у сепаратизмі, отримає у середу, 18 грудня, від його імені премію Сахарова "за свободу думки". Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.