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Дочка довічно засудженого в КНР уйгурського активіста отримає премію Сахарова

Дочка довічно засудженого в КНР уйгурського активіста отримає премію Сахарова

Київ • УНН

 • 9992 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Дочка захисника уйгурської меншини Китаю Ільхама Тохті, який відбуває довічне покарання в КНР за звинуваченням у сепаратизмі, отримає у середу, 18 грудня, від його імені премію Сахарова "за свободу думки". Про це повідомляє "Радіо свобода", інформує УНН.

"Джевхе Тохті отримає приз від президента Європарламенту Давіда Сассолі, який оголосив про присудження премії Ільхаму Тохті, закликавши китайську владу звільнити в’язня. Китай зазнає все більшого міжнародного осуду за свої дії в Сіньцзяні, де, за повідомленнями правозахисників, близько 1 мільйона етнічних уйгурів та інших мусульман утримуються в закладах, які Пекін вважає центрами освіти та навчання, а активісти називають масовими таборами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вручення премії для дочки Ільхама Тохті відбудеться на урочистій церемонії в Європейському парламенті у Страсбурзі у середу, 18 грудня.

Премія Сахарова, що становить 50 тисяч євро, названа на честь радянського фізика та дисидента Андрія Сахарова. Премія була заснована у 1988 році для вшанування людей та організацій, які захищають права людини та основні свободи.

Лауреат премії Сахарова 2018 року, український режисер Олег Сенцов, забрав свою нагороду на церемонії в Страсбурзі у листопаді цього року. Сенцов був звільнений з російського ув’язнення 7 вересня в межаї обміну утримуваними особами між Україною та Росією.

Варто відмітити, що раніше схожу процеду проходив і українець. Від його імені премію отримала його сестра Наталія Каплан.

Нагадаємо, уйгурський активіст Ільхам Тохті став лауреатом премії Сахарова у 2019 році.

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