Добровольное возвращение после СЗЧ на службу: более 8 тыс. военнослужащих вернулось на службу
Киев • УНН
С момента принятия закона о добровольном возвращении на службу после СЗЧ вернулось более 8 тысяч военнослужащих. 5000 из них освобождены от уголовной ответственности, а 3000 вернулись по новому закону от 29 ноября.
С момента вступления в силу закона о добровольном возвращении на службу военнообязанными, которые впервые оставили воинские части или дезертировали, с соответствующими ходатайствами уже обратились и вернулись на службу более 8 тыс. военнослужащих.
Об этом заявил начальник отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны офиса генерального прокурора Саиян Севак в эфире Суспільне, передает УНН.
детали
Был принят закон, регулирующий порядок освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за совершение СЗЧ и дезертирства. Кроме того, был принят закон, вступивший в силу 29 ноября относительно порядка возобновления прохождения военнослужащими военной службы, который совершил указанные виды правонарушений. Статистика свидетельствует, что указанные законы довольно активно реализуются и по состоянию на настоящее время добровольно обратилось и возвращено на военную службу более 8 тыс. военнослужащих, из них, если разграничить: более 5 тыс. военнослужащих возвращено в порядке закона освобождение от уголовной ответственности и более 3 тыс. По второму закону
Он подчеркнул, что именно с 29 ноября более 3 тыс. военнослужащих вернулись на военную службу из-за закона, который возобновляет социальные гарантии, льготы, продовольственное, денежное и материальное обеспечение.
Напомним
В Государственном бюро расследований объяснили алгоритм действий для военнообязанных, которые хотят добровольно возвращаться на службу после первого своего СЗЧ или дезертирства.