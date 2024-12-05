Добровольное возвращение после СЗЧ на службу: более 8 тыс. военнослужащих вернулось на службу

С момента вступления в силу закона о добровольном возвращении на службу военнообязанными, которые впервые оставили воинские части или дезертировали, с соответствующими ходатайствами уже обратились и вернулись на службу более 8 тыс. военнослужащих.

Об этом заявил начальник отдела Специализированной прокуратуры в сфере обороны офиса генерального прокурора Саиян Севак в эфире Суспільне, передает УНН.

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Был принят закон, регулирующий порядок освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за совершение СЗЧ и дезертирства. Кроме того, был принят закон, вступивший в силу 29 ноября относительно порядка возобновления прохождения военнослужащими военной службы, который совершил указанные виды правонарушений. Статистика свидетельствует, что указанные законы довольно активно реализуются и по состоянию на настоящее время добровольно обратилось и возвращено на военную службу более 8 тыс. военнослужащих, из них, если разграничить: более 5 тыс. военнослужащих возвращено в порядке закона освобождение от уголовной ответственности и более 3 тыс. По второму закону