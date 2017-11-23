Суточный отбор газа из ПХГ достиг почти 35 млн куб. м
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 21 ноября уменьшился до 16,491 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
Также в течение суток с ПХГ Украины было отобрано 34,90 млн куб. м газа.
При этом в данных за 21 ноября указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 25,95 млн куб. м, из Венгрии - 13,79 млн куб. м, из Польши - 4,47 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 53%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, Украина прекратила закачку газа в ПХГ.