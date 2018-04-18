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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Добкина сегодня ждут в суде в деле о госизмене Януковича

Киев • УНН

 • 10439 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Народный депутат Михаил Добкин сегодня ожидается для дачи показаний в Оболонском районном суде Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом УНН ранее сообщили в адвокатской компании, которая осуществляет защиту Януковича.

Добкина сегодня ждут в суде в деле о госизмене Януковича

"Завтра (18 апреля - ред.) планируется допросить Добкина", - сказали в адвокатской компании.

Напомним, Добкин в своем заявлении к суду указал, что готов сообщить о развитии событий в феврале 2014 года в Киеве и Крыму.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.

Украинские Национальные Новости

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